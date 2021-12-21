Общество

«Обратный отсчет» с Михаилом Ведерниковым. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Обратный отсчет», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 21 декабря. Гостем студии стал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Как глава региона оценивает итоги уходящего в историю 2021 года? Что можно отнести к достижениям в общественно-политической и социально-экономической жизни, а что сделать пока не удалось? Насколько эффективно, по мнению губернатора, область противостоит распространению коронавируса, удовлетворяют ли его темпы вакцинации и с какими перспективами регион готовится войти в новый 2022-й год? Ответы на эти и многие другие вопросы дал Михаил Ведерников.

Отметим, что программа вышла в прямой эфир из новой студии «Эхо Москвы» в Пскове, объединенной с пресс-центром ПЛН.