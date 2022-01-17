Общество

За отсутствие маски за неделю оштрафовали более 250 псковичей

258 человек в Псковской области оштрафовали за нарушение масочного режима за неделю, с 10 по 16 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

«Судами Псковской области за период с 10 по 16 января 2022 года рассмотрено 308 дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности при угрозе ЧС (нарушение масочного режима)), из них 258 правонарушителям назначены штрафы от 1000 рублей», - говорится в сообщении.

Кроме того, за этот период времени вынесли 42 предупреждения, по восьми делам приняты иные процессуальные решения.