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Общество

С 1 февраля подорожают услуги детских садов в Пскове

21.01.2022 11:53|ПсковКомментариев: 2

1 февраля изменится стоимость услуг детских садов в Пскове. Соответствующие изменения внесены в положение о плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города. Текст постановления администрации Пскова №81 от 21 января 2022 года опубликован на ее официальном сайте.

В преамбуле уточняется, что изменения вносятся в целях соблюдения регионального норматива расходов на питание детей в дошкольных образовательных учреждениях.

Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в учреждении составит:

  • в группах кратковременного пребывания: 67 рублей 75 копеек в день;
  • в группах 10 и 12 часового пребывания: 106 рублей 52 копейки в день;
  • в группах круглосуточного пребывания: 113 рублей 2 копейки в день.

Постановление вступает в силу с 1 февраля 2022 года. Контроль исполнения постановления возложен на и. о. заместителя главы администрации Пскова Алексея Несмашного.

Действующий сейчас размеры платы:

  • в группах кратковременного пребывания: 58 рублей 35 копеек в день;
  • в группах 10 и 12 часового пребывания: 91 рубль 75 копеек в день;
  • в группах круглосуточного пребывания: 97 рублей 35 копеек в день.
Теги: #детский сад #платежи #родители
Источник: Псковская Лента Новостей
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