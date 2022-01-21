С 1 февраля подорожают услуги детских садов в Пскове

1 февраля изменится стоимость услуг детских садов в Пскове. Соответствующие изменения внесены в положение о плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города. Текст постановления администрации Пскова №81 от 21 января 2022 года опубликован на ее официальном сайте.
В преамбуле уточняется, что изменения вносятся в целях соблюдения регионального норматива расходов на питание детей в дошкольных образовательных учреждениях.
Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в учреждении составит:
Постановление вступает в силу с 1 февраля 2022 года. Контроль исполнения постановления возложен на и. о. заместителя главы администрации Пскова Алексея Несмашного.
Действующий сейчас размеры платы: