Общество

Псковичей предупредили о скупающих пластиковые карты мошенниках

Из 325 миллионов выпущенных в России карточек кредитные составляют всего 38,9 миллиона. Остальное – дебетовые. У многих современных людей банковских карт не одна и не две. И это при том, что пользуются россияне, как правило, всего одной, а при необходимости просто переводят деньги между счетами при помощи мобильного банка.

Лишние карточки появляются просто: порой теряются, а потом находятся, когда уже завел новую; иногда становятся невостребованными, после того, как человек решил сменить банк. Как бы там ни было, ненужные карты просто лежат на полках и собирают пыль.

Вот тут-то и появляются на горизонте «добренькие люди» (читай «мошенники»), готовые спасти людей от ненужного пластика, да еще и хорошо заплатить. Истории с массовой скупкой действующих банковских карт в стране звучали и ранее. В январе 2022-го волна докатилась и до Псковской области. Читайте далее на «МК в Пскове».