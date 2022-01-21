Общество

В Пскове демонтировали 12 не соответствующих дизайн-коду вывесок

Контрольное управление администрации города Пскова демонтировало вывески на фасадах зданий в исторической части Пскова, которые не соответствуют дизайн-коду. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Пскова

Всего убрано 12 вывесок различных магазинов, баров, ресторанов и аптек на улицах Советской, Гагарина, Яна Фабрициуса, Гражданской, Ленина, а также на Октябрьском и Рижском проспектах. Владельцам конструкций были направлены повторные постановления о демонтаже вывесок.

Напомним, дизайн-код в историческом центре Пскова закреплен в Правилах благоустройства, санитарного содержания и озеленения города. Новая редакция документа действует с 29 мая 2020 года.

На протяжении всего прошлого года контрольное управление проводило разъяснительную работу, выдавало предупреждения о добровольном приведении вывесок в соответствие с установленными требованиями. Было выдано 185 предупреждений и подготовлено 39 постановлений администрации города Пскова о демонтаже.

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В связи с большим количеством заявок на согласование новых вывесок, было принято решение об отсрочке исполнения постановлений. Однако с августа 2021 года согласование осуществляется в сроки, установленные административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Согласование места расположения вывески на фасаде здания эскиза вывески». В связи с этим, все предприниматели, желающие привести свои вывески в соответствие с дизайн-кодом, смогли это сделать.

Добавим, что контрольное управление продолжает выдавать предупреждения и готовить постановления о демонтаже вывесок, не соответствующих установленным требованиям в рабочем порядке. Отсрочки по демонтажу больше не предоставляются.