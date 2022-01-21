Экономика

Бизнесменов поторопили с заменой вывесок в Пскове в соответствии с дизайн-кодом

В этом году администрация больше не будет снисходительно относиться с предпринимателям, которые не заменили вывески в центре города в соответствии с дизайн-кодом. Об этом в прямом эфире в Instagram заявил глава городской администрации Борис Елкин.

«Мы постарались выстроить системную работу с представителями бизнеса, и я считаю, что сейчас эта работа выстроена достаточно неплохо. Многие заметили, что в прошлом году мы довольно снисходительно относились к тем, кто не прислал вывески на согласование и не заменил их. Многие восприняли такую тенденцию двояко и вовсе не стали присылать свои вывески на согласование, это привело к большому количеству предписаний по демонтажу вывесок, что вызывает волну недовольства», - отметил Борис Елкин.

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По его словам, поскольку на сегодняшний день системная работа с бизнесменами в этом направлении выстроена, несоответствующие вывески начнут демонтировать. Поэтому он рекомендовал предпринимателям в ближайшее время обратиться в администрацию для того, чтобы согласовать свои вывески и приступить к их замене. «В ваших же интересах сделать это быстрее. Это ведь не какая-то прихоть, а законное требование, которое все должны выполнять», - подчеркнул сити-менеджер Пскова.