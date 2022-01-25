Общество

Анна Кузыченко оценила необходимость введения дистанционки в школах Пскова

Введение дистанционного обучения в школах Пскова — на сегодняшний день единственный способ прекратить распространение COVID-19. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказала начальник управления образования администрации города Анна Кузыченко.

«На сегодняшний день это единственная вынужденная мера, которая позволит остановить распространение заболеваемости», - сказала Анна Кузыченко.

По ее словам, каждый день в образовательных учреждениях города ведется мониторинг заболеваемости, а его результаты передают в оперативный штаб при губернаторе Псковской области. «Уже по результатам этого мониторинга мы видим, что заболеваемость действительно растет. Если вчера в Пскове по ОРВИ было закрыто на карантин 38 классов в восьми школах, то сегодня это уже 66 классов в 15 школах», - отметила начальник управления образования администрации города.

Количество закрытых классов из-за распространения коронавируса за сутки тоже увеличилось — с 139 до 149.

«Если руководство примет такое решение, мы готовы в силу эпидситуации перейти на дистанционный формат обучения, - сказала Анна Кузыченко. - Несмотря на соблюдение всех требований и ограничительных мероприятий, мы понимаем, что сегодня динамика по распространению заболевания среди детей чрезвычайно быстра. Если весной 2021 года у нас очень сильно болели учителя, выходили из строя, мы не знали, кем их заменить, то сегодня болеют дети. Учитывая, что сотрудники у нас вакцинированы практически на 90%, педагоги работают, а именно среди детей заболеваемость идет очень быстрыми темпами».

Ранее сообщалось, что в Пскове и в Псковском районе решается вопрос с переводом детей на дистанционное обучение.