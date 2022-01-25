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Михаил Ведерников поручил подготовить предложения по переводу псковских школ на дистанционку

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил участникам совещания по эпидобстановки в регионе подготовить предложения по переводу школ Пскова и Псковского района на дистанционное обучение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

В совещании по эпидобстановке приняли участие первый вице-губернатор Вера Емельянова, Главный государственный санитарный врач по Псковской области Александр Нестерук, председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко и начальник правового управления администрации региона Наталья Волкова.

Руководитель областного управления Роспотребнадзора Александр Нестерук нынешнюю эпидобстановку назвал «двоякой». С одной стороны, последние две недели в регионе фиксируется значительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией (более 40% каждую неделю), при этом, по последним данным, среди субъектов СЗФО Псковская область находится на последнем месте по числу заболевших. «Суточная заболеваемость у нас 27,2 на 100 тысяч населения, что почти на 40% ниже, чем в среднем по России», — подчеркнул Александр Нестерук.

Аналогичная ситуация и с распространением на территории Псковской области «омикрона». Его присутствие растет, но в разрезе заболеваемости его доля составляет лишь 25%. Основная часть инфицированных — носители дельта-штамма.

Кроме того, Александр Нестерук отметил, что все чаще жертвами коронавируса в Псковской области, как и в России в целом, становится молодежь. В возрастной группе от 18 до 29 лет прирост составил 77%, от 0 до 17 лет — 64%. Резкий скачок заболеваемости коронавирусом зафиксировали среди школьников — прирост в 2 раза, на четверть выросла заболеваемость ОРЗ, из-за чего 130 классов в Пскове были закрыты на карантин.

Именно Псков, а также Псковский и Новосокольнический районы — в лидерах по заболеваемости коронавирусом. В Великих Луках этот показатель ниже среднеобластного значения, подчеркнул главный санитарный врач региона.

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За поэтапный переход на дистанционку, в зависимости от уровня заболеваемости в муниципалитетах, выступила первый заместитель главы региона Вера Емельянова. Начать она предложила со школ Пскова и Псковского района.

«Сейчас болеют семьями. Все чаще взрослые заражаются от детей. Только в этот вторник 14 детей поступили в инфекционную больницу с коронавирусной инфекцией. Такого не было ни разу за весь период пандемии», - подтвердила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

Также она сообщила, что из-за появления «омикрона» и распространения ОРЗ и ОРВИ серьезно выросла нагрузка на амбулаторное звено. Сейчас на амбулаторном лечении находится более 4 тысячи жителей региона, и это 94% от общего числа заболевших. Самое большое число инфицированных в Пскове.

«Знаю, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе неплохая, контролируемая, и за это, в том числе, всем вам большая благодарность, но хороший результат получается чаще всего тогда, когда заранее готовишься к худшему. Хотел бы услышать ваше мнение о необходимости введения дополнительных ограничительных мер в наших социальных учреждениях и дистанционного обучения в школах», — сказал Михаил Ведерников.

Что касается вакцинации от коронавируса, то в Псковской области план выполнен на 68,5%. В 16-ти районах показатель вакцинации 60% и выше. Ситуация находится на ежедневном контроле, так как по-прежнему вакцинация — самый эффективный способ защиты от COVID-19, заключила Вера Емельянова.