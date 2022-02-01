Общество

Денис Иванов сообщил об изменениях в проекте парка реки Милевки

Руководитель фракции «Единая Россия» в городской Думе, депутат Псковской городской Думы по избирательному округу №15 Денис Иванов рассказал об изменениях в проекте парка реки Милевки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

Он отметил, что в проект добавили елку, которая станет постоянным объектом в парке, а также брендированную фотозону. Кроме того, там установят пожарный гидрант, с помощью которого можно будет заливать зимой каток на многофункциональной спортивной площадке.

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При этом Денис Иванов напомнил, что в ноябре прошлого года прошло общественное голосование по выбору концепции благоустройства парка реки Милевки, больше всего голосов отдали за проект «Место для тебя». Он предполагает разделение парка на несколько тематических зон: спортивную, детскую, молодежную, прогулочную. В планах также обустроить там место для кормления уток, площадку для выгула собак и парковку для велосипедов и самокатов.

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«Псковичи приветствуют этот проект, так как на Запсковье мало инфраструктуры для отдыха. Долгое время это был забытый район, недавно мы привели там в порядок центральные дороги. Задача на следующие пять лет - дальше продолжать ремонт дворовых проездов. Один из главных вопросов - где местным жителям проводить свободное время, особенно детям? Парк реки Милевки станет местом притяжения, куда можно будет прийти после рабочего дня, в выходной с семьей и бесплатно», - прокомментировал депутат.