Денис Иванов сообщил об изменениях в проекте парка реки Милевки

Руководитель фракции «Единая Россия» в городской Думе, депутат Псковской городской Думы по избирательному округу №15 Денис Иванов рассказал об изменениях в проекте парка реки Милевки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города Пскова.
Он отметил, что в проект добавили елку, которая станет постоянным объектом в парке, а также брендированную фотозону. Кроме того, там установят пожарный гидрант, с помощью которого можно будет заливать зимой каток на многофункциональной спортивной площадке.
При этом Денис Иванов напомнил, что в ноябре прошлого года прошло общественное голосование по выбору концепции благоустройства парка реки Милевки, больше всего голосов отдали за проект «Место для тебя». Он предполагает разделение парка на несколько тематических зон: спортивную, детскую, молодежную, прогулочную. В планах также обустроить там место для кормления уток, площадку для выгула собак и парковку для велосипедов и самокатов.
«Псковичи приветствуют этот проект, так как на Запсковье мало инфраструктуры для отдыха. Долгое время это был забытый район, недавно мы привели там в порядок центральные дороги. Задача на следующие пять лет - дальше продолжать ремонт дворовых проездов. Один из главных вопросов - где местным жителям проводить свободное время, особенно детям? Парк реки Милевки станет местом притяжения, куда можно будет прийти после рабочего дня, в выходной с семьей и бесплатно», - прокомментировал депутат.