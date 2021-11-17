Общество

Завершилось голосование по выбору концепции благоустройства парка реки Милевка

Общественное голосование по определению концепции благоустройства парка реки Милевка в Пскове завершилось. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, на выбор псковичей было представлено два варианта, разработанных на базе детского технопарка «Кванториум»: «Место для тебя» и «Парк сенсорного восприятия». В итоге участники голосования отдали предпочтение концепции «Место для тебя». За нее проголосовали 53% участников опроса.

Этот проект включает в себя разделение парка на тематические зоны, благодаря чему люди разных возрастов и интересов смогут чувствовать себя комфортно.

Планируется создать большую зону отдыха для взрослого населения. Выделить зону выгула собак и огородить ее живой изгородью. Над рекой Милевка сделать смотровую площадку, где будет зона кормления уток.

В самом центре парка – локация для молодежи с качелями и круговой скамейкой под навесом. На детской площадке будет установлен игровой комплекс с качелями, горками и лестницами.

Отдельно будет организована спортивная зона с воркаут-площадкой и коробкой для игры в футбол и баскетбол. На территории парка также появится парковка для велосипедов и самокатов.

Благоустройство данной территории позволит создать современную и безопасную зону отдыха населения микрорайона в шаговой доступности.

На основании концепции «Место для тебя» администрация города Пскова подготовит техническое задание. Затем проведет закупку на разработку проекта. После расчета стоимости проекта будет принято решение о сроках проведения работ и этапах его реализации.

Парк будет благоустроен в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».