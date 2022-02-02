Общество

Открытку почти столетней давности показал псковичам архив

Необычная открытка хранится в фондах Государственного архива Псковской области. В ней отражено максимальное количество деталей времени. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: Государственный архив Псковской области

«Первое, что обращает на себя внимание, - картинка. Это реклама с призывом к гражданам сдавать Госторгу тряпки, старые веревки, галоши, бумагу, охлоп, паклю, кость и прочие отбросы», - рассказали в архиве и обратили внимание на то, что за отбросы Госторг выплачивал деньги.

Открытка была направлена жителю пустоши Поповка Озеревского сельсовета Стругокрасненского района Августу Никопензиусу. Тогда эта территория относилась к Лужскому округу Ленинградской области, а сегодня – к Псковской области.

«На обратной стороне послания есть дата - май 1930 года. Весточка отправлена получателю от прокурора Стругокрасненского участка. Читаем: "Сообщается, что по заявлению вашему о неправильном раскулачивании возбуждено уголовное преследование против виновных лиц". Маленькая открытка, а столько деталей, способных удивить исследователей», - отметили в архиве.