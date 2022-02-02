Общество

Строителей соцгородка под Псковом обяжут работать на несколько часов больше

Подрядчик усилит организационные моменты на строительной площадке социального городка под Псковом, в частности, внимание уделят продолжительности рабочего дня строителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Строительство социального городка стало основной темой рабочего совещания, которое губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел в среду, 2 февраля. Обращаясь к участникам, глава региона попросил акцентировать внимание на тех вопросах, которые требуют дополнительной проработки.

С докладом выступил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов. Он отметил, что ситуация на объекте улучшается. Продолжается работа по увеличению рабочей силы. Один из субподрядчиков ожидает прибытие порядка 20 рабочих в ближайшее время.

«Детальный график работ подрядчик подготовил, нам его предоставил. В целом положительная динамика при реализации проекта присутствует», — отметил Сергей Грахов.

Руководитель управления капитального строительства Илья Озолиньш в свою очередь подчеркнул, что субподрядным организациям необходимо усилить организационные моменты. В частности, к работе большинство специалистов приступают после 10.00, а после 17.00 работники заканчивают мероприятия. Соответствующие замечания были переданы подрядчикам.

«В целом технические вопросы сняты, те, что появляются, мы решаем в течение дня», — подчеркнул Илья Озолиньш.

Представитель субподрядной организации, компании «Сармат», Эдуард Мосин во время своего выступления отметил конструктивное взаимодействие с управлением капитального строительства и добавил, что все замечания приняты в работу.

«В течение недели мы планируем увеличить свое присутствие на объекте до 60 специалистов. До сотрудников доведено, что рабочий день начинается в 8.00 и завершается в 18.00. С марта планируем организовать работу в две смены», — подчеркнул представитель субподрядчика.

Эдуард Мосин также добавил, что специалисты работают на всех корпусах объекта. Продолжается закупка материалов и оборудования. Мероприятия утвержденного графика на текущей неделе, по словам представителя субподрядной организации, будут выполнены.

Михаил Ведерников в завершение поручил ежедневно докладывать о проведенных на объекте работах, чтобы держать реализацию проекта под постоянным контролем и при необходимости принимать меры реагирования.

«В ближайшее время проведем выездное совещание на объекте», — резюмировал Михаил Ведерников.

Напомним, на завершение строительства соцгородка под Псковом планировалось направить около 200 млн рублей.