Общество

Строительство парка «Россия - моя история» в Пскове планируют возобновить до 1 марта

Строительство парка «Россия — моя история» в Пскове планируют возобновить до 1 марта. Об этом сообщил представитель областного комитета по строительству и ЖКХ в Instagram-аккаунте губернатора, отвечая на вопрос подписчика.

«Когда закончится строительство парка возле "Электрона"? Такое атмосферное место, практически центр города», - поинтересовалась псковичка.

«В настоящее время проходит процедура расторжения контракта с подрядной организацией, которая выполняла строительные работы. Будет объявлен новый аукцион. Строительство будет возобновлено до 1 марта 2022 года», - ответил представитель органа исполнительной власти.

Женщина выразила надежду, что новый подрядчик не подведет. «Много псковичей очень ждут этот парк», - добавила она.

Напомним, строительство парка «Россия - моя история» в Пскове остановили из-за ареста подрядчика.

«Россия — моя история» — это мультимедийная выставочная система, в которой панорамно изображена история России со времен ее зарождения до современности. В нем будут использованы только современные технологии — мультимедийные карты, видеопроекция, интерактивные картины и декорации. По всей стране такие парки построены в основном в мегаполисах. Решение о строительстве в Пскове стало исключением, учитывая богатейшее историко-культурное наследие и туристический потенциал региона.