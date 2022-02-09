Общество

Довмонт в гипсе и другие. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Пскове в рамках выставки «Смоляная вода» представлен макет памятника Довмонту. Его автор — скульптор из Санкт-Петербурга, уроженец Пскова, выпускник Академии художеств Андрей Мартьянов.

Кроме того, в выставочном зале Союза художников можно увидеть и другие работы Андрея Мартьянова, а также живописные полотна Максима Моргунова и Олега Михайлова.

Буквально вчера здесь прошли публичные слушания по поводу установки в Пскове памятника Довмонту. Участники встречи обсудили внешний вид памятника и возможное место его размещения. Автор предлагает сквер на Золотой набережной, выходящий на улицу Леона Поземского. В качестве альтернативы горожане просят рассмотреть вариант на новой набережной реки Псковы (по пути от Троицкого моста в Финский парк, под церковью Петра и Павла с Буя, рядом с которой Довмонт принял последний бой).