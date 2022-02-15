Общество

Более 200 псковичей оштрафовали за неделю за нарушение масочного режима

231 человека в Псковской области оштрафовали за нарушение масочного режима за неделю, с 7 по 13 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

«Судами Псковской области за период с 7 по 13 февраля 2022 года рассмотрено 273 дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности при угрозе ЧС (нарушение масочного режима)), из них 231 правонарушителю назначены штрафы от 1000 рублей», - говорится в сообщении.

Кроме того, было вынесено 38 предупреждений, по четырем делам приняли иные процессуальные решения.