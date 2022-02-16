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Общество

Возможности включения Гремячей горы в программу приграничного сотрудничества обсудили в Пскове

16.02.2022 18:20|ПсковКомментариев: 0

Возможности включения Гремячей горы в программу приграничного сотрудничества глава Пскова Елена Полонская обсудила с генеральным консулом России в Даугавпилсе Евгением Колесниковым. Встреча состоялась сегодня, 16 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Елена Полонская предложила рассмотреть к включению в программу приграничного сотрудничества Гремячую гору и Ботанический сад в Пскове. Кроме того, юные псковичи готовы подавать заявки на организацию велопарка. 

По условиям программы теперь важно найти аналогичный объект на территории Латвии для реставрации этих объектов. Псков уже имеет опыт участия в программе приграничного сотрудничества с Латвийскими городами и тесно сотрудничает с городами-побратимами Валмиерой, Цесисом и Резекне, добавила Елена Полонская. 

Евгений Колесников ответил, что в Даугавпилсе есть городской парк с крепостью и другими памятниками. 

«Надо браться за него и с точки зрения того, что там произрастает, и того, что находится под ногами. Я имею виду дорожки. Также предстоит решить вопрос освещения в темное время суток», - сказал Евгений Колесников. 

В качестве варианта сотрудничества по спортивной площадке генеральный консул предложил рассмотреть город Балви. Жители этого города хотели бы обустроить стадион, но не знают, как подойти к решению этого вопроса, поскольку он не является первоочередным для администрации. 

Евгений Колесников подчеркнул, что готов к совместной работе. 

В заключение атташе генерального консульства России в Даугавпилсе Владислав Балакин напомнил, что в рамках программы приграничного сотрудничества необходимо выбрать четыре приоритета для работы.

Теги: #Гордума #приграничное сотрудничество #международные отношения
Источник: Псковская Лента Новостей
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