Общество

Игорь Дитрих объяснил сдержанность депутатов в обсуждении проблем здравоохранения

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих объяснил сдержанность псковских депутатов во время обсуждения проблем здравоохранения на парламентском часе. Свое мнение он высказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Проблемы, конечно, актуальные. Они обсуждались и на фракции, и на комитетах. Однако в публичный срез мы решили не выносить особо острые вопросы. Дело в том, что мы не заслушивали здравоохранение в целом, а заслушивали только модернизацию первичного звена. Освоение денег, строительство и закупка оборудования - все это идет согласно программе», - отметил гость студии.

Он добавил, что медицинское оборудование должно работать, должны быть кадры, необходимо привлекать работников и в поликлиники, и в фельдшерско-акушерские пункты. «Программа рассчитана на несколько лет вперед. Уговорить молодежь работать в новейшем ФАПе с полным оборудованием намного проще», - подчеркнул Игорь Дитрих.