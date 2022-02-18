Общество

Почти 600 дошкольников в Великих Луках болеют ОРВИ

На сегодняшний день ОРВИ в Великих Луках болеют 454 школьника и 578 воспитанников детских садов. У 50 несовершеннолетних подтвержден диагноз COVID-19. Об этом сообщил глава города Николай Козловский.

«Великолукские школы и учреждения дополнительного образования в начале этой недели вернулись к очному формату работы. Тем не менее эпидситуация непростая, дети продолжают болеть», - отметил Николай Козловский в своем инстаграм-аккаунте.

Глава Великих Лук добавил, что во всех образовательных учреждениях города проводят все необходимые мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований к организации учебного процесса.

Ранее сообщалось, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области в период с 7 по 13 февраля по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 6,5%.