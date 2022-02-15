Общество

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области увеличилась на 6,5%

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области в период с 7 по 13 февраля по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 6,5%, зарегистрировано 9 108 новых случаев заражения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

При этом заболеваемость ОРВИ и гриппом выше недельного порогового уровня по населению в целом на 4,5%. По Псковской области превышение эпидпорога зарегистрировано в возрастной группе от 15 лет и старше – на 231,5% (5 792 случая).

В городе Пскове заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 8,8%, зарегистрировано 4 546 случаев. Заболеваемость ОРВИ в Пскове выше еженедельного порогового уровня по населению в целом на 151,8%.

По городу превышение эпидпорога зарегистрировано в возрастных группах:

от 0 до 2 лет – на 74,9% (622 случая);

от 15 лет и старше – на 346,3% (3 069 случаев).

За неделю было госпитализировано 75 человек, их количество по сравнению с предыдущей неделей уменьшилось на восемь человек (на 9,6%). Удельный вес госпитализированных больных ОРВИ от всех заболевших составил 0,8%.

По состоянию на 11 февраля в связи заболеваемостью ОРВИ в области были закрыты образовательные организации:

10 школ, три детских дошкольных учреждения, одно среднее специальное учреждение;

60 классов в 25 школах;

14 групп в семи детских дошкольных учреждениях.

четыре группы в среднем специальном учреждении.

За неделю лабораторно обследовали на наличие возбудителей гриппа и ОРВИ 40 человек, провели 430 исследований. По их результатам у одного человека был выявлен парагрипп, у одного - метапневмовирус, у одного – бокавирус, у двух - риновирусы. Удельный вес инфицированных среди обследуемых составил 12,5% - 5 человек.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области напомнило жителям региона о необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении серьезных признаков респираторного заболевания в связи с риском развития тяжелых осложнений, особенно у маленьких детей, лиц пожилого возраста, беременных, лиц с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, онкология, сердечно-сосудистые и бронхолегочные заболевания).

«При тяжелом течении заболевания, при сильном ухудшении общего состояния вызовите врача. Оставайтесь дома. Строго следуйте рекомендациям врача. Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в области остается на контроле управления Роспотребнадзора по Псковской области», - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что за неделю в Псковской области выявили почти пять тысяч случаев заражения COVID-19.