Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области увеличилась на 6,5%

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области в период с 7 по 13 февраля по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 6,5%, зарегистрировано 9 108 новых случаев заражения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
При этом заболеваемость ОРВИ и гриппом выше недельного порогового уровня по населению в целом на 4,5%. По Псковской области превышение эпидпорога зарегистрировано в возрастной группе от 15 лет и старше – на 231,5% (5 792 случая).
В городе Пскове заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 8,8%, зарегистрировано 4 546 случаев. Заболеваемость ОРВИ в Пскове выше еженедельного порогового уровня по населению в целом на 151,8%.
По городу превышение эпидпорога зарегистрировано в возрастных группах:
За неделю было госпитализировано 75 человек, их количество по сравнению с предыдущей неделей уменьшилось на восемь человек (на 9,6%). Удельный вес госпитализированных больных ОРВИ от всех заболевших составил 0,8%.
По состоянию на 11 февраля в связи заболеваемостью ОРВИ в области были закрыты образовательные организации:
За неделю лабораторно обследовали на наличие возбудителей гриппа и ОРВИ 40 человек, провели 430 исследований. По их результатам у одного человека был выявлен парагрипп, у одного - метапневмовирус, у одного – бокавирус, у двух - риновирусы. Удельный вес инфицированных среди обследуемых составил 12,5% - 5 человек.
Управление Роспотребнадзора по Псковской области напомнило жителям региона о необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении серьезных признаков респираторного заболевания в связи с риском развития тяжелых осложнений, особенно у маленьких детей, лиц пожилого возраста, беременных, лиц с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, онкология, сердечно-сосудистые и бронхолегочные заболевания).
«При тяжелом течении заболевания, при сильном ухудшении общего состояния вызовите врача. Оставайтесь дома. Строго следуйте рекомендациям врача. Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в области остается на контроле управления Роспотребнадзора по Псковской области», - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что за неделю в Псковской области выявили почти пять тысяч случаев заражения COVID-19.