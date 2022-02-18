Общество

Итоги акции «Я и пожарная безопасность» подвели в Псковской области

Подведение итогов XVIII региональной акции «Я и пожарная безопасность» для четвероклассников из районных школ Псковской области состоялось 18 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Фото здесь и далее: пресс-служба главного управления МЧС России по Псковской области

В конкурсе приняли участие вышедшие в финал команды юных пожарных из школ Великолукского, Порховского, Невельского, Красногородского, Новоржевского и Стругокрасненского районов.

В этом году в связи с действующими ограничениями конкурс проводили в дистанционном формате, поэтому в финале участники представили жюри видеоролики социальной рекламы. Творческое задание оценивали по следующим критериям:

социальная эффективность,

эффективность профилактики,

оригинальность замысла,

степень восприимчивости,

качество технического и художественного исполнения.

В своих видеороликах участники команд рассказали о важности соблюдения правил пожарной и электробезопасности и показали, чем может обернуться несоблюдение этих правил. «В своих работах ребята проявили прекрасные творческие и артистические способности. Все видеоролики были высоко оценены судейской коллегией, разрыв по баллам оказался минимальным», - отметили в ведомстве.

Победителем среди школ районов области признали команду Новоржевской средней школы. Второе место заняла команда Славковской средней общеобразовательной школы (Порховский район). Третье место поделили между собой Средняя обеобразовательная школа №1 имени К. С. Заслонова» (Невельский район) и Стругокрасненская средняя общеобразовательная школа.

Ранее сообщалось, что итоги городского этапа конкурса «Я и пожарная безопасность» подвели в Пскове.