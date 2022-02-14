Общество

В Пскове подвели итоги городского этапа конкурса «Я и пожарная безопасность»

Итоги городского этапа конкурса «Я и пожарная безопасность» 2021-2022 учебного года подвели в Пскове 11 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Фото здесь и далее: пресс-служба регионального управления МЧС

В конкурсе приняли участие команды юных пожарных школ города Пскова МБОУ «СОШ №9 им. А. С. Пушкина», МБОУ «СОШ №11», МБОУ «Псковская инженерно-лингвистическая гимназия», МБОУ «Естественно-математический лицей №20».

В текущем учебном году в связи с действующими ограничениями конкурс проводился в дистанционном формате, поэтому в финале участники представили на суд жюри видеоролики социальной рекламы, объяснили организаторы. Творческое задание оценивалось по следующим критериям: социальная эффективность, эффективность профилактики, оригинальность замысла, степень восприимчивости, качество технического и художественного исполнения.

Команды создали видеоролики о важности соблюдения правил пожарной и электробезопасности и безопасности людей на водных объектах, в которых показали, чем может обернуться несоблюдение этих правил. Ребята в своих работах проявили прекрасные творческие и артистические способности, отметили в управлении.

Победителем финала городского этапа конкурса стала команда Псковской инженерно-лингвистической гимназии. Второе место у дружины юных пожарных школы №9; третье место досталось дружинам юных пожарных школы №11 и МБОУ «ЕМЛ №20».

«Желаем, чтобы знания, полученные при подготовке к конкурсу, пригодились в жизни!» – поздравили победителей и всех участников конкурса в управлении МЧС.