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Общество

Олег Грицаев поделился личными воспоминаниями о десантниках 6-й роты

23.02.2022 20:00|ПсковКомментариев: 0

Ветеран Вооруженных сил РФ, бывший замкомандира 76-й дивизии, полковник ВДВ, депутат Псковского областного Собрания Олег Грицаев в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) поделился личными воспоминаниями о десантниках 6-й роты 104-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии. 

«Где-то 17 февраля они нас поменяли под Ведено (село в Чеченской Республике - ред.), мы уезжали домой, передавали им свои позиции. Из офицеров всех командиров взводов я знал, потому что мы одного выпуска. Помню и Олежка Ермакова, Димку Кожемякина, Алексея Воробьева – вот он был нас постарше на год. Наша рота последняя уходила, уже батальон ушел колонной, а нас последних перебрасывали вертолетами. Вот он должен был уезжать с нами, потому что у него заканчивалась командировка, но он сказал: "Нет, я останусь. Вот брат старший приехал, как он без меня тут". Командира роты я, правда, не знал, с комбатом, Марком Евтюхиным, познакомился случайно. Мы как раз передавали им технику, я тогда воспитывался у механика-водителя (не очень по уставу), а он шел, сделал мне замечание, а на нас был горный комплект, там ни погон, ничего нет. Завязался разговор, он пригласил в палатку, чаем, печеньем меня угостил, я видел человека буквально час моей жизни. Остальных мы офицеров знали. Дивизия, все же, это единый коллектив. Все офицеры молодые, нашего выпуска, просто нам повело, а им…», - рассказал Олег Грицаев. 

Напомним, 6-я рота под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина погибла в неравном бою 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни во время контртеррористической операции, сдерживая натиски двух тысяч боевиков. За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них — посмертно. В память о подвиге легендарной роты в Пскове установлен монумент «Купол».

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел заседание оргкомитета по подготовке памятных мероприятий в честь 22-й годовщины подвига десантников 6-й роты.

Теги: #псковское областное собрание #6 рота #армия
Источник: Псковская Лента Новостей
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