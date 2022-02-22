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Общество

Псковская область готовится к годовщине подвига 6-й роты

22.02.2022 15:47|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел заседание оргкомитета по подготовке памятных мероприятий в честь 22-й годовщины подвига десантников 6-й роты 104-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии 22 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

«За последнее время многое сделано для увековечивания памяти о героях-десантниках. Жители региона, с большим трепетом и уважением относятся к памятной дате. В предыдущие годы мы на достойном уровне проводили все запланированные мероприятия, много сделали для того, чтобы помочь родственникам. Несмотря на то, что в этом году дата не юбилейная, подготовка к ней должна быть тщательной и ответственной», – отметил глава региона.

На приглашение приехать в Псковскую область откликнулись около полусотни родственников героев-десантников. Вся подготовка ведется в соответствии с утвержденными планами. По традиции, траурные митинги пройдут у памятника «Купол» и у могил героев, доложил о подготовке памятных мероприятий врио командира 76-й десантно-штурмовой дивизии Роман Самохин. 

Памятная дата приходится на период пика распространения COVID-19, акцентировал внимание руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук. Он подчеркнул, что необходимо предпринять максимальные меры для предотвращения распространения заболевания.

Михаил Ведерников поручил проанализировать составленный график мероприятий, детально проработать вопросы соблюдения противовирусных регламентов, а также тестирования гостей региона. «Эпидситуация непростая. Где возможно, нужно минимизировать количество участников. Также необходимо предусмотреть соблюдение социальной дистанции, наличие средств дезинфекции», — отметил губернатор и подчеркнул, что областные власти окажут в этом вопросе максимальное содействие.

В перечне памятных мероприятий в сфере культуры – концерт Губернаторского симфонического оркестра, посещение родственниками героев-десантников мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной», а также концерт заслуженного коллектива народного творчества «Театр танца "Русские узоры"».

В учреждениях культуры и образования муниципалитетов пройдут тематические вечера, уроки памяти и мужества, беседы и патриотические акции, литературные выставки – всего более 200 мероприятий. Школьники региона также увидят фильм о подвиге бойцов 6-й роты «Вечный свет».

В Пскове в память о десантниках 6-й роты также пройдет хоккейный турнир. Все организационные вопросы проработали, отметила и. о. председателя регионального комитета по спорту Елена Чернышева.

Социальные выплаты родственникам погибших десантников были доведены в первой половине февраля в полном объеме, подчеркнула заместитель председателя комитета по социальной защите Татьяна Селиверстова.

На мероприятии также выступили представители администраций Пскова и Псковского района. Они доложили о подготовке и проведении мероприятий на муниципальном уровне, о работе по обеспечению транспортной доступности мест захоронений воинов-десантников, а также мемориалов в их честь.

«Надеюсь, что все пройдет на высоком уровне», — резюмировал Михаил Ведерников и поблагодарил участников оргкомитета за плодотворную работу.

Теги: #6 рота #администрация Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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