Общество

Новый очаг коронавируса выявили в великолукской психбольнице

Новый очаг коронавируса выявили в отделении Псковской областной психиатрической больницы №2 в деревне Суханово Великолукского района. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

Ранее стало известно, что за прошедшие сутки в регионе выявили 925 новых случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии в регионе факт заболевания инфекцией подтвердили 96 526 раз.

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На данный момент на амбулаторном и стационарном лечении от коронавируса в Псковской области находятся 6 074 пациента (5 588 + 486). Выздоровели от COVID-19 в регионе 78 251 человек (+788). Умерли от болезни 1 578 человек (+6).