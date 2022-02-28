За сутки в Псковской области выявили 925 случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Псковской области выявили 925 новых случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии в регионе факт заболевания инфекцией подтвердили 96 526 раз. Об этом сообщает официальный телеграм-канал области.
На данный момент на амбулаторном и стационарном лечении от коронавируса в Псковской области находятся 6 074 пациента (5 588 + 486). Выздоровели от COVID-19 в регионе 78 251 человек (+788). Умерли от болезни 1 578 человек (+6).
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
Псков – 31214/251
Великие Луки – 15244/196
Бежаницкий район – 1156/22
Великолукский район – 2487/17
Гдовский район – 1536/47
Дедовичский район – 2186/16
Дновский район – 765/2
Красногородский район – 821/2
Куньинский район – 834/14
Локнянский район – 947/24
Невельский район – 4252/47
Новоржевский район – 976/1
Новосокольнический район – 2853
Опочецкий район – 2950
Островский район – 4366/107
Палкинский район – 889
Печорский район – 2182/1
Плюсский район – 1506/4
Порховский район – 3250/41
Псковский район – 8057/63
Пустошкинский район – 1171/15
Пушкиногорский район – 1197
Пыталовский район – 1293/1
Себежский район – 2236/9
Стругокрасненский район – 1528/42
Усвятский район – 584/3
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.