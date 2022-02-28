Общество

За сутки в Псковской области выявили 925 случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Псковской области выявили 925 новых случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии в регионе факт заболевания инфекцией подтвердили 96 526 раз. Об этом сообщает официальный телеграм-канал области.

На данный момент на амбулаторном и стационарном лечении от коронавируса в Псковской области находятся 6 074 пациента (5 588 + 486). Выздоровели от COVID-19 в регионе 78 251 человек (+788). Умерли от болезни 1 578 человек (+6).

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Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков – 31214/251

Великие Луки – 15244/196

Бежаницкий район – 1156/22

Великолукский район – 2487/17

Гдовский район – 1536/47

Дедовичский район – 2186/16

Дновский район – 765/2

Красногородский район – 821/2

Куньинский район – 834/14

Локнянский район – 947/24

Невельский район – 4252/47

Новоржевский район – 976/1

Новосокольнический район – 2853

Опочецкий район – 2950

Островский район – 4366/107

Палкинский район – 889

Печорский район – 2182/1

Плюсский район – 1506/4

Порховский район – 3250/41

Псковский район – 8057/63

Пустошкинский район – 1171/15

Пушкиногорский район – 1197

Пыталовский район – 1293/1

Себежский район – 2236/9

Стругокрасненский район – 1528/42

Усвятский район – 584/3

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.