Сотрудники полиции пришли с проверкой в редакцию псковского издания

Сотрудники правоохранительных органов пришли с проверкой в офис редакции «Псковская губерния» сегодня, 5 марта. Об этом сообщается в Telegram-канале издания.
«В офисе сотрудники центра "Э", УМВД, у двери стоит ОМОН», - говорится в сообщении.
Кроме того, полицейские также были в региональном отделении партии «Яблоко», добавили в Telegram-канале. Комментарий в УМВД России по Псковской области получить пока не удалось.
Ранее сообщалось, что Псковский областной суд отказал журналисту Денису Камалягину* (редактору «ПГ») признать незаконным отказ Роскомнадзора в регистрации СМИ.
*Напомним, 28 декабря 2020 года Минюст внес Дениса Камалягина в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.