Общество

Областной суд отказал Камалягину* признать незаконным отказ в регистрации СМИ

Псковский областной суд отказал Денису Камалягину* признать незаконным отказ Роскомнадзора в регистрации СМИ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

«Псковский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Псковского городского суда от 12 ноября 2021 года об отказе в удовлетворении искового заявления Дениса Камалягина*, который просил признать незаконным отказ Роскомнадзора в регистрации СМИ – сетевого издания "Псковская губерния". Апелляционным определением Псковского областного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения», - говорится в сообщении.

*Напомним, 28 декабря 2020 года Минюст внес Дениса Камалягина в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.