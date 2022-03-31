Общество

Интеллектуальную систему видеонаблюдения внедрят в Псковской области

Интеллектуальную систему видеонаблюдения внедрят в Псковской области. Об этом сообщил начальник регионального УМВД России Алексей Овсянников на сессии регионального парламента 31 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вице-спикер областного Собрания Армен Мнацаканян поинтересовался, что необходимо сделать, чтобы запустить процесс установки видеонаблюдения в деревне Крюки Островского района.

Алексей Овсянников ответил, что первую часть «интеллектуальных» камер начнут устанавливать в регионе уже завтра. «Думаю, что Крюки попали в нашу схему расстановки», - сказал он.

Депутат Татьяна Фомченкова уточнила, есть ли у полиции договоренность с социальной сетью «ВКонтакте» о том, чтобы обнародовали личности людей, которые скрываются за фейковыми страницами.

«Прямых договоренностей с сетью "ВКонтакте" у нас нет. Возможность открывать фейковые страницы есть, но это происходит в результате кропотливой оперативно-розыскной деятельности», - ответил Алексей Овсянников.