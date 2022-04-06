Общество

Псковичей приглашают на службу в полицию и предлагают бесплатное медобслуживание

УМВД России по городу Пскову приглашает на службу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В следственное управление приглашаются псковичи в возрасте до 35 лет, имеющие высшее юридическое образование, годные по состоянию здоровья для прохождения службы в органах внутренних дел. В управлении обещают заработную плату от 35 тысяч рублей.

Служащим предоставляются все социальные гарантии, включая бесплатное медобслуживание сотрудников и членов их семей в ведомственных поликлиниках и госпиталях, ежегодный оплачиваемый отпуск в 40 календарных дней.

«Предпочтение отдается гражданам, отслужившим в Вооруженных силах Российской Федерации», – добавили в ведомстве.

Для справок можно обращаться на улицу Инженерная, 4А, кабинет №406 или по телефону 59-63-03 , 8-921-210-0217.