Общество

Кости обнаружили в центре Пскова при реконструкции Троицкого моста. ФОТО

Кости животных обнаружили в центре Пскова при реконструкции Троицкого моста сегодня, 7 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Начальник строительного участка, сотрудник компании «Балтийский берег» Юрий Хлыстов пояснил, что рабочие копали углубление для прокладки сетей связи. Кабели, которые раньше шли по мосту, теперь пролягут под рекой, на глубине 3 метров. Работавшие на экскаваторе сотрудники компании нашли кости примерно на глубине 1,5 метров.

Прибывший на место сотрудник Археологического центра Псковской области Михаил Васильев рассказал, что рабочие обнаружили кости животных - лошади, коровы, овцы и, предположительно, свиньи. Человеческих костей среди них нет.

«Это все культурный слой. Здесь видна крышка от посуды века XVI, подошва века XVII примерно и осколки посуды XVI-XVII. По цвету видно - слой черный. Это значит, что он содержит большое количество органики. Слой содержит достаточно много воды, которая препятствует проникновению кислорода, и органика не разлагается», - отметил археолог.

Цвет слоя характерен для XVI-XVII века, иногда – XV, добавил Михаил Васильев.

Не стоит думать, что культурный слой располагается на большой глубине, подчеркнул специалист. Иногда он может находиться прямо под ногами людей. «Культурный слой глубоко только там, где была активная гражданская застройка, которую разрушили во времена Великой Отечественной войны и разравняли бульдозером», - пояснил археолог.

По его словам, строители «попали в подвал». Раньше на этом месте стоял дом с ленточным фундаментом, в подвале которого сохранился культурный слой. «До начала XX века фундаменты копали ленточные - выкапывали не весь котлован, а только траншею под ленту. Из самой ленты объем вынули, а внутри сохранилась земля с культурным слоем», - заключил Михаил Васильев.

Начальник участка Юрий Хлыстов подчеркнул, что эти находки не повлияют на скорость строительства и не замедлят работы по реконструкции Троицкого моста.