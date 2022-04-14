В Псковской гордуме прокомментировали ситуацию с сокрытием доходов депутатов

Председатель комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы, депутат Эдуард Белов прокомментировал ситуацию с неточностями в декларациях о доходах депутатов ПГД. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.
По его словам, в данном случае, скорее, следует говорить о невнимательности со стороны депутатов. Кто-то не указал счет, которым уже давно не пользуется, и на нем нет средств, а кто-то забыл указать годовой доход члена семьи. Прокуратура установила, что это несущественные нарушения, совершенные без злого умысла. Поэтому депутатам только вынесли предупреждения.
«Впредь депутаты городской Думы будут тщательнее подходить к вопросу предоставления сведений о собственных доходах и доходах членов своей семьи. Хочу отдать должное прокуратуре города Пскова, сотрудники которой профессионально выявили даже такие незначительные нарушения», - сказал Эдуард Белов.
Всем депутатам еще раз рекомендовали провести тщательную ревизию своих счетов и имущества на предмет недопущения таких ошибок в будущем, ведь за это они могут лишиться мандата.
Напомним, восемь депутатов Псковской городской Думы привлекли к ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства. Депутаты предоставляли недостоверные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год.