Общество

Восемь депутатов Псковской гордумы наказали за нарушение антикоррупционного закона

Прокурор пресек нарушение антикоррупционного законодательства депутатами Псковской городской Думы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В ходе проверки были выявлены нарушения антикоррупционного законодательства. Депутаты предоставляли недостоверные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год. Шестеро занизили сумму дохода, полученного ими и членами их семьи в отчетном периоде. Еще трое предоставили недостоверную информацию о счетах, открытых в кредитных организациях.

Для недопущения аналогичных нарушений в дальнейшем прокурор города внес в адрес главы Пскова представление, а 8 депутатов привлекли к установленной ответственности.