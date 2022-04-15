Общество

Псковская поликлиника в мае расширит площади для приема пациентов

Псковская городская поликлиника №2 расширит площади для приема пациентов. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем телеграм-канале.

«Много обращений поступало от жителей города по расширению городской поликлиники №2. Для этого приняли решение выделить бывший перинатальный корпус, который не использовался с момента открытия нового перинатального центра», - отметил он.

По программе модернизации первичного звена здравоохранения провели ремонт и закупили необходимое оборудование. Здесь сделали несколько входов, чтобы в случае необходимости изолировать часть помещений для приема ковидных больных.

В настоящее время проводится лицензирование помещений.

«С мая жители города смогут получать здесь всю необходимую медицинскую помощь, делать КТ, вакцинироваться и проходить обследования», - заключил глава региона.