Общество

Десять кабинетов псковской поликлиники переведут в перинатальный центр

Десять кабинетов Псковской городской поликлиники №2 переведут на первый этаж перинатального центра. Об этом сообщила главный врач городской поликлиники Галина Неваленная в ходе контрольного выезда в перинатальный центр сегодня, 23 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Ремонт на первом этаже Псковского перинатального центра проводят в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации». «Здесь мы откроем десять врачебных кабинетов и несколько вспомогательных, которые могут автономно вести работу, без связи с поликлиникой. В первую очередь, это кабинеты вакцинации и УЗИ. Полный список их мы обсудим позже», - пояснила Галина Неваленная.

Также отремонтированное крыло позволит пользоваться услугами врачей маломобильным гражданам - здесь установят пандусы и специально оборудуют санитарную комнату.

«Сейчас мы проводим ремонт стоимостью 7 миллионов рублей в рамках региональной программы. В дальнейшем планируем отремонтировать и другие этажи. Будем искать для этого дополнительные возможности финансирования», - отметила главный врач поликлиники.

Галина Неваленная подчеркнула, что надеется на завершение работ к осени, когда начнется сезон ОРВИ, хотя график ремонта пришлось сдвинуть.

«В процессе выполнения работ вскрылись определенные трудности. Многие дополнительные работы пришлось согласовывать. В целом, мы сейчас уже выполнили все "грязные" работы и приступаем к "чистовым". Рабочие постарались исправить кривизну стен, полностью заменили проводку и частично - канализацию и водопровод. По самому пессимистичному прогнозу, мы закончим к концу сентября», - рассказал представитель подрядчика Дмитрий Пантелеев.