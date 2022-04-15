Общество

Мороз до 7 градусов прогнозируют в Псковской области ночью 17 апреля

Мороз до 7 градусов прогнозируют в Псковской области ночью 17 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном гидрометцентре.

Ночью местами пройдет небольшой снег, днем существенных осадков не будет. На дорогах местами будет гололедица.

Температура по области ночью ожидается в диапазоне от -7 до -2 градусов Цельсия, днем - от +7 до +12 градусов.

Ветер планируется северных направлений, со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление будет высоким.

Ранее начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова прогнозировала холодное вербное воскресенье.