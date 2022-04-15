Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Денис Иванов о благоустройстве округа
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
«Псковэнергосбыт» центр обслуживания
Тверские управленцы
Geely по специальной цене
Господин Рейтингомер
Новая политическая реальность
Современный центр обслуживания
Игорь Иванов о соглашении с Минском, братском народе и конкуренции
петухам здесь не место
О работе облсовпрофа в условиях санкций и рынке труда в регионе
Игорь Иванов о пенсиях и зарплатах
школа без второго иняза
 
 
 
ещё Общество 15.04.2022 09:305 Голосование за объекты благоустройства стартовало в Псковской области 16.04.2022 18:200 Деньги под подошвой 16.04.2022 17:250 Псковских пенсионеров научат пользоваться онлайн-сервисами 16.04.2022 17:050 Мороз до 7 градусов прогнозируют в Псковской области ночью 17 апреля 16.04.2022 16:450 Стать экономистом или управленцем смогут абитуриенты в новгородском филиале РАНХиГС 16.04.2022 16:250 Строевые смотры личного состава прошли в Псковском филиале Академии ФСИН
 
 
 
Самое популярное 09.04.2022 10:354 Тело выпавшей из окна дома девушки обнаружили в Пскове 11.04.2022 11:490 Ушел из жизни хирург Псковской областной клинической больницы Владимир Иванов 11.04.2022 20:380 В Псковской области простились еще с тремя погибшими на Украине военнослужащими 11.04.2022 18:130 Скончалась врач Великолукской межрайонной больницы Наталья Шершнева 11.04.2022 15:150 Более 400 беженцев с Донбасса прибыли в Псковскую область
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Мороз до 7 градусов прогнозируют в Псковской области ночью 17 апреля

16.04.2022 17:05|ПсковКомментариев: 0

Мороз до 7 градусов прогнозируют в Псковской области ночью 17 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном гидрометцентре.

Ночью местами пройдет небольшой снег, днем существенных осадков не будет. На дорогах местами будет гололедица.

Температура по области ночью ожидается в диапазоне от -7 до -2 градусов Цельсия, днем - от +7 до +12 градусов.

Ветер планируется северных направлений, со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление будет высоким.

Ранее начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова прогнозировала холодное вербное воскресенье.

Теги: #прогноз погоды #погода
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Готовы ли вы лично заниматься раздельным сбором мусора?
В опросе приняло участие 368 человек
16.04.2022, 18:200 Деньги под подошвой 16.04.2022, 18:100 Выставка современного искусства по народным мотивам открылась в Пскове 16.04.2022, 17:500 Псковский цирк отпраздновал 55-летие 16.04.2022, 17:250 Псковских пенсионеров научат пользоваться онлайн-сервисами
16.04.2022, 17:050 Мороз до 7 градусов прогнозируют в Псковской области ночью 17 апреля 16.04.2022, 16:450 Стать экономистом или управленцем смогут абитуриенты в новгородском филиале РАНХиГС 16.04.2022, 16:250 Строевые смотры личного состава прошли в Псковском филиале Академии ФСИН 16.04.2022, 16:050 Профсоюзы обратились в Минтруд по вопросу присвоения звания «Ветеран труда»
16.04.2022, 15:450 Фотофакт: старые цены в новой жизни 16.04.2022, 15:250 Выездной мастер-класс по воркауту провели псковские спортсмены в Гдове 16.04.2022, 15:050 Неизвестные подожгли входную дверь квартиры в великолукской многоэтажке 16.04.2022, 14:451 Сегодня станет известно, какой музыкальный коллектив представит Псков на фестивале «Живой»
16.04.2022, 14:250 За сутки от коронавируса в Псковской области выздоровели 140 человек 16.04.2022, 14:100 Губернатор ответил на жалобы родителей воспитанников псковского детского сада 16.04.2022, 13:500 Еще два жителя Псковской области скончались от коронавируса 16.04.2022, 13:300 Путин подписал закон о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии
16.04.2022, 13:131 Специальную схему движения автобусов разработали в связи с ремонтом моста через реку Кудка 16.04.2022, 13:000 Роспотребнадзор снял ограничения на ввоз овощей и фруктов из Турции 16.04.2022, 12:500 Мемориал «Знамя Победы» в Идрице откроют 30 апреля 16.04.2022, 12:450 Между «Метелями»: актриса Псковского театра драмы Ирина Смирнова
16.04.2022, 12:300 Более 500 мероприятий пройдут ко Дню Победы в Псковской области 16.04.2022, 12:101 Судебные приставы сохранили прожиточный минимум почти 1400 псковичам 16.04.2022, 11:505 Два автомобиля столкнулись на участке с круговым движением в Пскове 16.04.2022, 11:304 Псковская поликлиника в мае расширит площади для приема пациентов
16.04.2022, 11:100 Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов для зацеперов в 40 раз 16.04.2022, 10:550 «Человеческим горем — и женским! — звучал ее плач»: на сцене Псковской филармонии выступила пианистка Марина Яхлакова 16.04.2022, 10:402 Отделение реабилитации пациентов с постковидным синдромом откроется в Пскове 16.04.2022, 10:200 ГИБДД не станет штрафовать за мелкие нарушения, но будет бороться с пьяными водителями
16.04.2022, 10:004 Фотофакт: поворот налево запретили автомобилистам в центре Пскова 16.04.2022, 09:400 Двоих великолучан задержали при попытке украсть электрокабель с завода 16.04.2022, 09:200 Отсрочку от армии могут получить сотрудники почти 40 псковских ИТ-компаний 16.04.2022, 09:001 Белоруссия запретила въезд зарегистрированных в Евросоюзе автомобилей
16.04.2022, 00:431 Опубликованы сведения о доходах депутатов Псковской гордумы 15.04.2022, 23:452 Глава «Роснано» попросил генпрокурора проверить работу компании при Чубайсе 15.04.2022, 23:100 Часть Великих Лук осталась без электричества 15.04.2022, 22:503 Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов псковского журналиста Алексея Семенова
15.04.2022, 21:572 Белоруссия закрыла въезд для автомобилей с регистрацией в ЕС 15.04.2022, 21:310 Псковский школьник представит регион на всероссийском историческом форуме 15.04.2022, 21:060 Опубликованы сведения о доходах сенаторов и депутатов 15.04.2022, 20:250 В «Роскосмосе» опровергли информацию о переходе Рогозина в ЛДПР
15.04.2022, 20:090 Дмитрий Барабанов рассказал о подготовке закона об изменении модели управления Псковом 15.04.2022, 19:550 «Михайловское» приглашает оценить красоту и мощь русских водопадов 15.04.2022, 19:460 Как удастся повысить уровень жизни семей с детьми, рассказала Елена Бибикова 15.04.2022, 19:291 Дети из Псковской области отдохнут в «Артеке», «Орленке» и «Смене»
15.04.2022, 19:170 Опубликованы сведения о доходе президента Владимира Путина в 2021 году 15.04.2022, 19:050 Выставка в честь столетия реставратора Елены Морозкиной открылась в Псковской области 15.04.2022, 18:451 Россиянам назвали смертельную дозу водки 15.04.2022, 18:230 Денис Иванов: Прошлый год стал уникальным в части исполнения бюджета Пскова
15.04.2022, 18:050 Псковские композиторы и поэты почтят память Станислава Золотцева 15.04.2022, 17:581 Глава Великих Лук обратился к руководству местного кафе из-за нарушения режима работы 15.04.2022, 17:492 Лжесотрудник администрации Пскова вымогал деньги у руководителей предприятий 15.04.2022, 17:480 Первенство по легкой атлетике «Шиповка юных» пройдет в Пскове
15.04.2022, 17:450 Десять новых игровых комплексов появятся в Великих Луках 15.04.2022, 17:356 Выплаты ветеранам к Дню Победы в Псковской области увеличат в два раза 15.04.2022, 17:300 Дорогу к монастырю отремонтирует «Псковавтодор» 15.04.2022, 17:280 В Псковской области началась подготовка к празднованию Дня Победы
15.04.2022, 17:271 «Дабришутинг»: Воля, земля и твари. ВИДЕО 15.04.2022, 17:270 От коронавируса в Великих Луках привились почти 36 тысяч человек 15.04.2022, 17:060 В Пскове пропал 34-летний мужчина 15.04.2022, 17:030 Два псковских оптовика необоснованно подняли цены на офисную бумагу
15.04.2022, 17:002 Проголосовать за объекты благоустройства-2023 призвал Александр Козловский 15.04.2022, 16:500 «Мицубиси» и ВАЗ столкнулись на улице Кузнецкой в Пскове 15.04.2022, 16:490 Худрук псковского театра объяснил концепцию работы без главного режиссера 15.04.2022, 16:440 Антон Минаков о специальной операции, Жириновском и пранкерах
15.04.2022, 16:390 Сказку о царе Салтане предлагают посмотреть псковичам 15.04.2022, 16:341 Воля, земля и твари 15.04.2022, 16:200 Экс-директора псковской авиакомпании осудили за хищение денег 15.04.2022, 16:194 Дмитрий Месхиев рассказал о «жирной точке» в своей кинобиографии
15.04.2022, 16:000 Игорь Иванов о пенсионном обеспечении и зарплатах в Псковской области 15.04.2022, 15:470 Обновленная АТС Tele2 поможет улучшить общение с клиентами 15.04.2022, 15:390 Пскович отправится в колонию за оскорбление и насилие над полицейским 15.04.2022, 15:361 Первые заявки поступили на конкурс «Чистый Псков»
15.04.2022, 15:320 Более 20 тысяч предпринимателей Северо-Запада используют бесплатные сервисы Сбера 15.04.2022, 15:290 Премьера спектакля «без текста» состоится на псковской сцене 15.04.2022, 15:190 Мокрый снег и 9 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 16 апреля 15.04.2022, 15:090 Народные дружины в Пскове отмечают 10 лет со дня образования
Читать всё

Спецоперация на Украине

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru