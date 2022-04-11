Общество

Снег ожидается в Псковской области во второй половине апреля

Неустойчивую погоду и снег во второй половине апреля прогнозируют псковские синоптики. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Ближайшие 2-3 дня у нас будет такая же комфортная погода, как сегодня. Максимальные температуры ожидаются около 10 градусов Цельсия и выше. Ночные - слабоотрицательные», - рассказала Тала Нещадимова.

Затем, после 16 апреля, погода испортится, будет преобладать облачность, а количество осадков увеличится. Они будут выпадать в виде мокрого снега и дождя. Дневные температуры понизятся до 7-8 градусов Цельсия, добавила начальник Псковского гидрометцентра.

«Пока погода неустойчивая. Сухие периоды будут сменяться периодами с осадками. Но ничего сверхъестественного и несвойственного апрелю мы не ожидаем», - подчеркнула Тала Нещадимова.

Также, по предварительному прогнозу, Вербное воскресенье будет прохладным, отметила она. «Лучше пусть будет прохладный апрель, чем май!» - заключила руководитель гидрометцентра.