Александр Козловский сообщил об отсутствии проблем с кормами для животных

Российские компании намерены наращивать объемы производства кормов для животных. Об этом сообщил депутат Государственной думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: Александр Козловский / «ВКонтакте»
В России корм для домашних животных производят более 190 предприятий в 50 субъектах страны. Более того, как сообщает Россельхознадзор, отечественные компании намерены наращивать объемы производства и открывать новые линии, в том числе по изготовлению специальных диетических кормов, говорится в сообщении.
Что касается импорта, то его доля на российском рынке кормов для домашних животных невелика. За первый квартал 2022 года она составила всего 7% (в 2021 года – меньше 10%, или 163 тыс. тонн). Серьезных перебоев с зарубежными поставками Россельхознадзор не фиксирует. Корма из Франции, Австрии, Италии, Венгрии, Норвегии, Китая, Бразилии, Сербии и стран ЕАЭС ввозятся без ограничений.
Кроме того, поставки кормовой продукции для домашних животных возможны 34 компаниями Нидерландов, Германии, Великобритании, Испании, Бельгии и Дании, для которых до конца 2022 года действует временный переходный режим, добавил депутат.