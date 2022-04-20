Общество

Наталья Федорова об экономике, приграничном сотрудничестве и юбилее Псковского района

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Гайд-парк», которая вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гостьей студии стала глава Псковского района Наталья Федорова. Вместе с ведущей Любовью Кузнецовой они обсудили, как чувствуют себя предприятия муниципалитета и аграрный сектор, как Псковский район собирается завершать работу, начатую в рамках теперь уже свернутых программ приграничного сотрудничества, какие общественные пространства будут благоустроены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и какие образовательные учреждения района ждет ремонт.

Любовь Кузнецова: Добрый день, в эфире «ПЛН FM», у микрофона Любовь Кузнецова и сегодня гость нашей студии — глава Псковского района Наталья Федорова, здравствуйте, Наталья Анатольевна.

Наталья Федорова: Добрый день, Любовь, добрый день, уважаемые радиослушатели.

Любовь Кузнецова: Сегодня мы поговорим о том, как для Псковского района начался непростой для нашей страны 2022 год, к слову, для района он юбилейный, праздничный, что, к сожалению, не отменяет наваливающихся проблем. Также мы будем говорить о планах на предстоящий сезон. Уважаемый радиослушатели, можете присоединяться к нашей беседе — 56 73 72 — телефон нашей студи.

Начнем с прожитых трех месяцев первого квартала текущего года. Они были не самыми простыми, мы едва успели порадоваться откату пандемии, но начались кризисные явления в экономике. Как это отразилось на экономической ситуации в районе, какова ситуация на рынке труда, есть ли простои, сокращения?

Наталья Федорова: Да, конечно, и окончание года было бурное, и начало тоже. Сейчас сижу, анализирую и думаю: три месяца прошло, а кажется, что намного больше. Плюс к обозначенным вами проблемам да, волна коронавируса захлестнула, в феврале у нас была самая сложная ситуация, приходилось принимать максимум усилий в мерах оказания содействия здравоохранению.

Экономические санкции, мы, возможно, еще в полной мере осознаем, потому что, анализируя ситуацию на протяжении месяца, мы видим, что в начале, конечно, была иная ситуация, сейчас она меняется. В целом, хочу сказать, что район-то у нас аграрный, поскольку нет своего районного центра и крупных промышленных предприятий, аграрии наши сейчас себя чувствуют достаточно устойчиво, потому что, в основном, все необходимое для проведения весенне-полевых работ закуплено, это и семена российской селекции, а многие, к счастью, пользуются именно ими, и минеральные удобрения, и ГСМ, и запчасти для российской техники.

Конечно, будут проблемы, уже это понимаем, с запчастями для импортной техники, но, я думаю, что здесь в большой степени перейдут на российскую. Так что, аграрии сейчас приступили к весенне-полевым работаем в достаточно стабильном, нормальном режиме. Мы сейчас, за первый квартал, не видим снижения по налогам, то есть у нас достаточно стабильная ситуация.

Если говорить по крупным промышленным предприятиям, у нас их два — «Балт-Фиш Плюс» (или «Щиглицкий рыбзавод») и «Оско-Инвест». Пока здесь тоже особых сложностей нет. Недавно депутаты были в «Балт-Фиш», общаясь с руководителями, мы понимаем, что проблемы могут возникнуть со сбытом, потому что логистика сейчас нарушилась. Сейчас предприятия ищут пути для выхода из данной ситуации.

В остальном — строительство ведется, как и прежде, уже за эти три месяца было выдано пять разрешений на строительство МКД в наших крупных микрорайонах. Потенциально еще один инвестор заходит на строительную площадку, поэтому здесь рынок не останавливается, все движется.

Мониторинг ситуации идет, пока рынок труда стабилен. То есть нет никаких увольнений, сокращений. Тяжело, конечно, и малому, и среднему бизнесу в данных условиях, потому что надо приспосабливаться, определенные тенденции есть, но и условия есть, муниципалитету будет оказана поддержка именно в этой сфере, поэтому здесь тоже работаем постоянно.

Любовь Кузнецова: К сожалению, приостановлен значимый для района проект приграничного сотрудничества. Надо сказать, что за предыдущие два-три года нашего с вами общения вы очень часто и по-доброму говорили о том, как важен для Псковского района этот проект, потому что это, действительно, было значимое финансирование на значимые объекты. И вот сейчас, к сожалению, «приграничка» встала. Как будете завершать начатое?

Наталья Федорова: Буквально недели три назад, действительно, Эстония и Латвия отказались в от участия в совместных проектах приграничного сотрудничества, но в конце прошлого года мы уже завершили один из пяти наших проектов, даже успели по нему отчитаться, четыре сейчас находятся на стадии завершения. Объекты остались некрупные, основное мы успели сделать еще в прошлом году. Все доделываем.

Сейчас уже заключаются аукционы по станции очистки воды в Черехе, там вносили изменения в проект, и благоустройству причала в Толбице. Также приобретаются мотопомпы для Талабских островов, идет работа по обустройству велодорожек и установке дорожных знаков в Ядровской волости.

Все эти проекты будут завершены, финансирование есть, здесь и регион тоже помогает. Понимание есть, проекты мы завершим, и, думаю, что дальше мы свою экологию тоже будем поддерживать, несмотря на такое отношение. Это уже наша задача.

Любовь Кузнецова: Как в районе продвигается догазификация? Это приоритетное направление работы и властей всех уровней в этом сезоне, и исполнителя этой программы - «Газпрома». Как у вас продвигается эта программа, как реагируют на нее люди?

Наталья Федорова: О программе мы с вами говорили еще в прошлом году, когда только начиналась заявительная работа, но, по уточненным данным, все-таки Псковский район, мы понимаем, обширен по территории, и в эту программу на сегодняшний день у нас попали уже 55 населенных пунктов. Их количество незначительно, но увеличилось, потому что мы уточнили данные по газопроводным веткам и возникло понимание того, что и частный газопровод может служить основанием для того, чтобы его «Газпром» продлевал и обеспечивал газификацию домовладений.

Также мы уточнили списки, потому что изначально у нас фактически планировалось порядка пяти тысяч домовладений, но, по последним данным, оказалось, что где-то было удвоение, где-то на участке не было домовладения, а это одно из условий догазификации: на участке должен быть дом и он должен быть зарегистрирован как домовладение, поэтому эти цифры снизились, но все равно у нас порядка четырех тысяч домов, объем достаточно большой. На сегодняшний день уже подано 2 484 заявления, заключено 995 договоров. Конечно, здесь работа должна продолжаться, потому что все заявления «Газпром» должен рассмотреть, уточняются какие-то моменты по недостающим документам, здесь сейчас ведется очень активная работа с населением, выезжаем в населенные пункты, встречаемся с жителями, «Газпром» проводит разъяснительную работу, мы тоже в этом участвуем, потому что людям, прежде всего, нужна информация, чтобы они все понимали.

Любовь Кузнецова: Догазификация, как вы сказали, охватит 55 населенных пунктов. Какие из них самые крупные?

Наталья Федорова: Самые крупные — это Дуброво, Соловьи, в Писковичах процент есть, Тямша, Ваулино и так далее, их очень много.

Любовь Кузнецова: Все вокруг города.

Наталья Федорова: Конечно, все вокруг города. Понятно, что для жителей самое главное — это условия.

Любовь Кузнецова: Наталья Анатольевна, возьмите, пожалуйста, наушники, к нам дозвонился радиослушатель. Федор Борисович Постнов, добрый день!

Федор Постнов: Добрый день, Наталья Анатольевна, есть такой адрес: улица Михайловская, дом 1, восьмой подъезд. То, что из этого дома при порогах более 8 см тяжело выехать на коляске, это понятно. Скажите, за эту зиму управляющая компания к нам ни разу не подошла, и перед дверью образовалась большая яма, в которую я уже четыре раза упал, выезжая на коляске из этого здания. Можно ли решить этот вопрос? Есть ли у вас влияние на управляющую компанию? У нас этого влияния нет.

Второй вопрос. Я тут случайно попал на улицу Балтийскую, 20. Можно ли вас попросить подъехать туда, я бы вам лично показал, как наши застройщики создают безбарьерную среду, там даже невозможно подъехать к входной группе. Я просто хотел бы показать вам то, что происходит. Главное — понимание руководства в этом вопросе.

Наталья Федорова: Спасибо, Федор Борисович, вопрос по улице Михайловской мы с управляющей компанией решим. По Балтийской, 20, обязательной выедем, примерно на следующей неделе организуем выезд.

Любовь Кузнецова: Это здорово, когда из нашей студии начинается живая работа. Вот это я люблю! Буквально в конце прошлой недели стартовали конкурсы по определению территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» уже на следующий год. Какие общественные пространства выбирали в муниципалитете, что делаете в этом году?

Наталья Федорова: Общественное голосование впервые у нас состоялось в прошлом году, и жители с интересом отнеслись к этому, даже поборолись за свою территорию, в прошлом году было отобрано три территории — это Тямша — двор между домами №№ 5 и 6, деревня Череха — памятник десантникам, общественная территория, и третье — улица Никольская в деревне Родине.

В начале года активно проводили аукционы, потому что 44 Федеральный закон тоже потерпел изменения, и наша задача была грамотно провести все торги и аукционы по нацпроектам, крупнейшим проектам, чтобы не опоздать со сроками. Были определенные риски, но подрядчики везде вышли, поэтому сейчас уже стадия где-то выхода на площадку, где-то уже работы начались.

На улице Никольской подрядчик уже приступил к работе. Жители активно отслеживают это направление.

Любовь Кузнецова: Вас радует этот контроль, Наталья Анатольевна?

Наталья Федорова: Меня очень радует, администрация — это маленький штат, а люди подмечают все тонкости, ведь они живут на территории. Вы же знаете: где тропинка проделана людьми, там ее и надо благоустраивать.

Сейчас, в преддверии голосования, которое началось с 15 апреля, мы везде провели собрания с гражданами, с помощью сельских поселений, активистов. Обсудили, первое: какую территорию предлагают жители, и второе: что они хотят там видеть. Сейчас уже по второму кругу пойдут встречи со схемами, с уточнениями. Надеюсь, что они активно будут в этот процесс включатся.

Для участия в голосовании этом году было выбрано четыре территории: это улица Балтийская, 11б в деревне Борисовичи, это деревня Неелово-1 (между улицей Каменской и рекой Каменкой). Очень интересная территория, там спуск к реке, действительно, всеми востребованное место. Это территория в деревне Соловьи между домами №№8 и 9. Огромное пространство, требующее благоустройства. И деревня Череха - там тоже мощное пространство между домами, уже два раза встречались там с жителями. Есть хорошие предложения, все это в рабочем порядке решаем. Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к жителям с призывом поддержать эти проекты в голосовании, оно завершается 30 мая, время еще есть.

Любовь Кузнецова: В минувшие годы вы большое внимание уделяли модернизации и развитию образования. Какие объекты идут под ремонт и переоснащение в этом году?

Наталья Федорова: В этом году самый крупный объект — это, конечно, капитальный ремонт Родинской средней общеобразовательной школы. Подрядчик сегодня уже выходит на площадку, поэтому благодаря поддержке региона мы сможем его реализовать. Объект крупный, достаточно сложный, но все организационные моменты мы уже проговорили, надеюсь, что все пойдет в плановом режиме.

Конечно, приобретение здания в деревне Писковичи, которое в ближайшее время уже начнет ремонтироваться, реконструкция будет проведена под обустройство детского сада «Рябинушка», в нем будут находиться две группы. Деревня Писковичи с достаточно большим количеством населения, оно постоянно растет за счет строительства нового микрорайона «Видный», и потребность в местах дошкольного образования есть.

В Верхоленской школе приступили уже к ремонту спортивного зала в рамках проекта «Успех каждого ребенка». Буквально вчера была там, ремонт делается качественно. В ближайшее время подрядчик планирует его завершить.

Еще у нас остались «Точки роста» - это тоже будет Верхоленская, Остенская школы, а также обустроят кабинет цифровой образовательной среды с Москвинской школе. В крупных поселках такие «Точки роста» у нас уже открыты. Для всех детей условия должны быть хорошими, качественными и современными.

Если коротко о ремонтах. Идут и ремонты пищеблоков, и ремонты в рамках обеспечения безопасности, всем моментам уделяется внимание, и в этом году мы выделяем более 19 млн на эти цели, сумма увеличена по сравнению с прошлым годом. Многие проблемные точки закрыты, в этом году они уже точно будут закрыты. Сейчас идет утверждение смет, работа ведется очень активная в этом направлении.

Любовь Кузнецова: Известно, что у Псковского района есть социальные партнеры. Одним из них является завод «Титан-Полимер». Добрая традиция взаимодействия, надеюсь, продолжится, давайте напомним радиослушателям об уже реализованных проектах.

Наталья Федорова: Социальное партнерство — это очень важное направление, потому что, в первую очередь, это забота о людях. В прошлом году, например, партнерство было, наверное, на пике реализации за эти два года. Объекты были выбраны именно с учетом того, что они востребованы людьми. Первый объект — это Дом культуры в деревне Тямше. Там был проведен хороший ремонт фойе, нескольких помещений, гардеробной, входной группы. Действительно, очень хорошие изменения, сейчас все рады - и дети, и взрослые, - когда посещают Дом культуры.

Второй крупный объект — это ФАП в деревне Тямше. На сегодняшний день ремонтные работы закончены, уже закупается оборудование. Я очень надеюсь, что в ближайшее время ФАП уже откроется и будет стационарно работать, а пока медицинское обслуживание осуществляется выездным ФАПом.

Два крупнейших объекта, суммы очень внушительные. Конечно, я благодарна нашим партнерам - заводу «Титан-Полимер».

Любовь Кузнецова: Не могу не спросить про событие года для Псковского района, это юбилей образования муниципалитета. Запланировано и уже воплощается много интересных мероприятий. Расскажите о наиболее крупных.

Наталья Федорова: Как всегда, одним мероприятием не ограничиваешься, а подготовка к нему очень большая. Поэтому в прошлом году начали, а в этом году уже с января торжественно открыли старт. Людей очень много на территории, которых хотелось бы вспомнить, поощрить, поэтому, конечно, подготовлены награды, юбилейные медали грамоты и так далее. Мы стараемся приурочить награждение к профессиональным праздникам, потому что понимаем, что 1 августа, дата образования района и самый масштабный праздник, который планируем, не сможет не вместить всех желающих, не позволить по времени провести это награждение.

Еще одним масштабным по планам днем является 27 июля - это день освобождения Псковского района, это два ключевых мероприятия. Для всех мы презентовали событийный календарь, в котором на каждый месяц мероприятий очень много. Из самых ближайших — впервые мы проводим на территории Краснопрудской волости патриотический молодежный фестиваль. Он для нас имеет очень большое значение, потому что эта волость сильно пострадала в годы Великой Отечественной войны.

Каждый месяц будут проходить и крупные, и небольшие мероприятия. Это жизнь района, это возможность и вспомнить историю, и связать с ней современность, и рассказать подрастающему поколению о нашем районе именно таким образом.

Любовь Кузнецова: И это очень здорово. Что такое район? Для меня лично, это не просто голая территория, район - это люди. И ту ставку, которую вы делаете, - на поощрение людей, то, что вы вспоминаете юбилей свадьбы, это личное торжество, но имеет вес и для района - крепкие, хорошие семьи, труженики и так далее. От меня лично вам слова человеческой благодарности за такое внимание к людям, это сейчас не так часто встретишь.

Наталья Федорова: Спасибо.

Любовь Кузнецова: А еще люди делают погоду на территории, на которой они проживают. Про ТОСы у вас спрошу. Сейчас проходит конкурс на получение грантов по ТОСам. Расскажите, как подаются заявки в Псковском районе?

Наталья Федорова: Во-первых, увеличилось их количество, что радует. ТОСы стали образовываться и в населенных пунктах с небольшим количеством жителей. Это очень радует, потому что люди откликнулись на эту инициативу, и поняли, что они и своими силами могут что-то сделать.

15 заявок подано на конкурс, и они совершенно разные по направлениям. Кроме благоустройства дорог и детских площадок, в этом году к нас появились и ремонты маленьких зданий — домов культуры, появились планы по благоустройству кладбищ, причем мы знаем, что там есть инициатива жителя, инициативная группа готова большую часть работы выполнить своими силами.

Хочу пожелать им всем удачи, очень хочется надеяться, что как можно больше ТОСов от Псковского района выиграют.