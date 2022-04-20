Общество

В Псковской области продолжается конкурс на лучшую организацию обучения шахматам в школах

Конкурс на лучшую организацию работы по обучению шахматам в государственных и муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных организациях продолжается в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной федерации шахмат.

Мероприятие проводится с целью выявления лучших школ и преподавателей, реализующих программу «Шахматы в школе».

Для поощрения учителей общеобразовательных организаций, преподающих шахматы, учреждены премии по основным номинациям от 40 000 до 60 000 рублей, а также от 15 000 до 30 000 по дополнительным номинациям.

Этапы:

региональный этап (соревнования между командами) – с 25 по 30 апреля;

окружной этап (соревнования проводятся между командами-победителями внутри федеральных округов) – c 11 по 13 мая.

всероссийский этап (соревнования проводятся между командами-победителями предыдущего этапа) – 18 мая.

Подробности в положении о конкурсе.