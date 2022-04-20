В Псковской области продолжается конкурс на лучшую организацию обучения шахматам в школах

Конкурс на лучшую организацию работы по обучению шахматам в государственных и муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных организациях продолжается в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной федерации шахмат.
Мероприятие проводится с целью выявления лучших школ и преподавателей, реализующих программу «Шахматы в школе».
Для поощрения учителей общеобразовательных организаций, преподающих шахматы, учреждены премии по основным номинациям от 40 000 до 60 000 рублей, а также от 15 000 до 30 000 по дополнительным номинациям.
Этапы:
Подробности в положении о конкурсе.