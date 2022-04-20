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Алексей Наумец назначен заместителем командующего ВДВ России

Российский военачальник, генерал-майор, заместитель начальника штаба Воздушно-десантных войск РФ, экс-командующий 76-й дивизией ВДВ Алексей Наумец назначен заместителем командующего Воздушно-десантными войсками России.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Алексей Наумец родился 11 февраля 1968 года.

В Вооруженных силах РФ он служит с июля 1986 года. Поступил в Рязанское высшее военное командное училище связи им. Маршала Советского Союза М. В. Захарова, проходил обучение в десантной роте. Окончил училище в 1990 году.

С 1990 по 2003 год проходил службу в Воздушно-десантных войсках на различных должностях в Белорусском, Сибирском и Северо-Кавказском военных округах.

С 2003 по 2005 год — слушатель Общевойсковой академии Вооружённых сил Российской Федерации.

С 2005 по 2007 год — начальник штаба — заместитель командира 104-го гвардейского десантно-штурмового Краснознамённого, ордена Кутузова полка (Череха) 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии.

С 2007 по 2009 год — командир 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой Краснознамённой, орденов Суворова и Кутузова дивизии (Новороссийск).

С 2009 по 2013 год — начальник штаба — заместитель командира 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Тула).

С 2013 по 2018 год — командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой, Черниговской Краснознамённой, ордена Суворова дивизии (Псков).

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Указом президента РФ от 13 июня 2014 года присвоено воинское звание «генерал-майор».

С февраля 2018 года — заместитель начальника штаба Воздушно-десантных войск РФ. В 2019 году — временно исполняющий обязанности начальника штаба — первого заместителя командующего Воздушно-десантными войсками Российской Федерации