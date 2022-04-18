Отличившийся в ходе спецоперации на Украине Денис Шишов назначен командиром 76-й дивизии ВДВ

Гвардии полковник, Герой России Денис Шишов назначен командиром 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии, дислоцированной в Пскове.
Денис Шишов отличился во время специальной операции на Украине, за что ему и присвоили звание Героя России. «Во время специальной военной операции командир гвардейской десантно-штурмовой бригады полковник Денис Шишов, командуя подразделениями вверенного ему соединения, захватил переправу. Удерживая ее и расширяя плацдарм, он благодаря умелому управлению подчиненными отбил семь атак украинских националистов. Однако в данных боях полковник Денис Шишов получил осколочное ранение в голову. Невзирая на это, он продолжил командовать подразделениями, которые, несмотря на массированные обстрелы противника, удержали переправу до подхода основных сил», - сообщало Минобороны.
Источник: Минобороны
Денис Шишов родился в 1981 году в Бурятской АССР.
В 1998 поступил, и в 2003 окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова. После окончания училища был распределён в 104-й гвардейский десантно-штурмовой Краснознаменный ордена Кутузова полк 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии.
Окончил Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ.
С 2015 по 2017 год — командир 104-го гвардейского десантно-штурмового полка. В 2017 году по итогу учений командующий ВДВ России, гвардии генерал-полковник Андрей Сердюков вручил Денису Шишову внеочередное звание полковника за особые личные заслуги.
С 2017 по 2020 год — заместитель командира 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.
С 2020 года он был командиром 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.