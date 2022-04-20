Суд оправдал экс-директора «Моглино» Ольгу Торбич по делу о злоупотреблении полномочиями

Псковский городской суд оправдал бывшего генерального директора особой экономической зоны «Моглино» Ольгу Торбич, которая обвинялась в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
«По итогам рассмотрения дела подсудимая была оправдана в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления», - говорится в сообщении.
Приговор в законную силу не вступил.
В апреле прошлого года Псковский областной суд апелляционным определением отменил приговор Псковского городского суда. Выводы суда первой инстанции о виновности Ольги Торбич в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ, не подтверждаются доказательствами, рассмотренными в судебном заседании. При постановлении приговора суд первой инстанции не учел обстоятельства, которые могли существенно повлиять на его выводы. Уголовное дело было направлено на новое судебное разбирательство.