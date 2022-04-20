Общество

Суд оправдал экс-директора «Моглино» Ольгу Торбич по делу о злоупотреблении полномочиями

Псковский городской суд оправдал бывшего генерального директора особой экономической зоны «Моглино» Ольгу Торбич, которая обвинялась в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

«По итогам рассмотрения дела подсудимая была оправдана в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления», - говорится в сообщении.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее суд первой инстанции признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В сентябре 2017 года, занимая пост гендиректора ОЭЗ «Моглино», Ольга Торбич с нарушением установленной законом процедуры заключила договор на поставку офисной мебели на сумму свыше 700 тысяч рублей с фирмой, принадлежащей ее близкому родственнику. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей.