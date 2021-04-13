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Областной суд отменил приговор экс-руководителю «Моглино» Ольге Торбич

Псковский областной суд своим апелляционным определением отменил приговор Псковского городского суда в отношении экс-руководителя особой экономической зоны «Моглино» Ольги Торбич, обвинявшейся в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Уголовное дело направили на новое судебное разбирательство. Отмечается, что выводы суда первой инстанции о виновности Ольги Торбич в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ, не подтверждаются доказательствами, рассмотренными в судебном заседании.

При постановлении приговора суд первой инстанции не учел обстоятельства, которые могли существенно повлиять на его выводы. «Кроме того, изложенные в судебном акте выводы содержат существенные противоречия относительно обстоятельств, имеющих значение для дела. Судом допущены нарушения уголовно-процессуального закона, связанные с нарушением правил исследования и оценки доказательств, повлиявшие на вынесение законного и обоснованного судебного решения», - говорится в сообщении пресс-службы.

Псковский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Псковского городского суда от 2 февраля 2021 года в отношении бывшего генерального директора ОЭЗ «Моглино» Ольги Торбич 9 апреля.

Суд первой инстанции признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Псковский городской суд установил, что в сентябре 2017 года, занимая пост гендиректора ОЭЗ «Моглино», Ольга Торбич с нарушением установленной законом процедуры заключила договор на поставку офисной мебели на сумму свыше 700 тысяч рублей с фирмой, принадлежащей ее близкому родственнику. Тогда Ольгу Торбич суд признал виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей.