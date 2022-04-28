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Общество

Еще три человека умерли от коронавируса в Псковской области

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Три человека умерли от коронавируса в Псковской области за прошедшие сутки. Всего зафиксировано 1820 летальных случаев, сообщает официальный телеграм-канал региона. Вчера выявили еще 60 случаев заражения COVID-19, за весь период - 109 504. Выздоровели 107 066 пациентов. Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах: Псков – 34561/22

Великие Луки – 16790/10

Бежаницкий район – 1433/1

Великолукский район – 2635/1

Гдовский район – 1958/1

Дедовичский район – 2823/0

Дновский район – 882/0

Красногородский район – 999/0

Куньинский район – 974/3

Локнянский район – 1056/1

Невельский район – 4991/5

Новоржевский район – 1157/0

Новосокольнический район – 3129/0

Опочецкий район – 3352/4

Островский район – 5230/1

Палкинский район – 1070/0

Печорский район – 2496/1

Плюсский район – 1721/0

Порховский район – 3885/0

Псковский район – 8763/2

Пустошкинский район – 1346/1

Пушкиногорский район – 1459/2

Пыталовский район – 1457/0

Себежский район – 2741/2

Стругокрасненский район – 1835/0

Усвятский район – 715/3

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.