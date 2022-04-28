Еще три человека умерли от коронавируса в Псковской области

Три человека умерли от коронавируса в Псковской области за прошедшие сутки. Всего зафиксировано 1820 летальных случаев, сообщает официальный телеграм-канал региона.
Вчера выявили еще 60 случаев заражения COVID-19, за весь период - 109 504. Выздоровели 107 066 пациентов.
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
Псков – 34561/22
Великие Луки – 16790/10
Бежаницкий район – 1433/1
Великолукский район – 2635/1
Гдовский район – 1958/1
Дедовичский район – 2823/0
Дновский район – 882/0
Красногородский район – 999/0
Куньинский район – 974/3
Локнянский район – 1056/1
Невельский район – 4991/5
Новоржевский район – 1157/0
Новосокольнический район – 3129/0
Опочецкий район – 3352/4
Островский район – 5230/1
Палкинский район – 1070/0
Печорский район – 2496/1
Плюсский район – 1721/0
Порховский район – 3885/0
Псковский район – 8763/2
Пустошкинский район – 1346/1
Пушкиногорский район – 1459/2
Пыталовский район – 1457/0
Себежский район – 2741/2
Стругокрасненский район – 1835/0
Усвятский район – 715/3
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.