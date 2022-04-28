Общество

Предприниматели включились в работу над концепцией экопространства в Корытовском лесопарке

В Пскове на площадке Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества активисты проекта «Экосуббота» организовали стратегическую сессию с бизнесом и общественниками. Стратегическая сессия посвящена реализации второго этапа проекта, который предполагает создание экологического пространства в Корытовском лесопарке.

На сегодняшний день это практически единственный городской лесопарк. В концепции создания экопространства будет предусмотрено благоустройство территории и создание локаций экологической направленности. Сейчас экоактивисты работают над архитектурным планом экопространства.

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«Псковское региональное отделение "Деловой России" окажет всестороннюю поддержку проекту по созданию экологического пространства. Тема актуальная для региона, интересная как экобизнес и как социально ориентированный проект. Уверен, проект Корытовского экопространства станет по-настоящему востребованным среди жителей и гостей города», — прокомментировал председатель реготделения «Деловой России» Стас Осовский.