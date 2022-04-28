Предприниматели включились в работу над концепцией экопространства в Корытовском лесопарке

В Пскове на площадке Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества активисты проекта «Экосуббота» организовали стратегическую сессию с бизнесом и общественниками. Стратегическая сессия посвящена реализации второго этапа проекта, который предполагает создание экологического пространства в Корытовском лесопарке.
На сегодняшний день это практически единственный городской лесопарк. В концепции создания экопространства будет предусмотрено благоустройство территории и создание локаций экологической направленности. Сейчас экоактивисты работают над архитектурным планом экопространства.
«Псковское региональное отделение "Деловой России" окажет всестороннюю поддержку проекту по созданию экологического пространства. Тема актуальная для региона, интересная как экобизнес и как социально ориентированный проект. Уверен, проект Корытовского экопространства станет по-настоящему востребованным среди жителей и гостей города», — прокомментировал председатель реготделения «Деловой России» Стас Осовский.