В Пскове прошла стратегическая сессия в рамках проекта «Экосуббота»

Концепцию будущего экопространства в Корытовском лесопарке обсудили на стратегической сессии представители бизнеса, общественности и НКО в Региональном ресурсном центре добровольчества 27 апреля.
Модератором мероприятия выступила заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям АО ГК «Титан», эксперт проекта «Экосуббота» Алина Рыбина: «Цель проекта "Экосуббота" - сформировать новый подход для развития экомышления в стране, создать для этого необходимую инфраструктуру. Цель глобальная, поэтому мы разделили наш проект на три этапа: формирование экомышления, создание зеленой инфраструктуры, развитие предпринимательских экоинициатив. Мы считаем, что основной запрос на экологичность должен идти от общества. Именно поэтому решили принять участие в организации подобной сессии. Нам важны идеи и предложения, которые мы могли бы включить в наш будущий проект. По итогам будет разработан архитектурный план экопространства, куда войдут предложения от общественного актива. Таким образом, проект Корытовского экопространства станет по-настоящему востребованным».
Чтобы определить содержание экологического пространства и как его необходимо эксплуатировать в дальнейшем, участники мероприятия разделились на три группы мнений: «власть», «общественность» и «предприниматели». На примере Корытовского лесопарка команды ответили на вопросы: из чего состоит экопространство, какие необходимые элементы экопространства должны быть.
Федеральный эксперт проекта «Экосуббота» предприниматель из Москвы Елена Снегирева отметила, что будущее экопространство должно быть доступно не только для каждого жителя, но и стать перспективным направлением для бизнеса. «Чтобы лесопарковая зона стала интересной для предпринимателей, необходим определенный трафик посетителей. Для этого нужно хотя бы минимально обустроить эту территорию, сделав ее комфортной для жителей и гостей города», - добавила спикер, отметив, что все необходимые предпринимательские проекты нужно реализовывать за пределами проектируемой территории, оставляя лес нетронутым.
Подводя итоги дискуссии, Алина Рыбина отметила, что все предложения, оформленные в ходе стратегической сессии учтены и приняты в работу.
В завершение мероприятия модератор поблагодарила участников за активную работу и включенность в проект «Экосуббота». Эксперт отметила, что в городе всегда будет востребована лесная зона. «В Пскове есть такой уникальный кусочек природы, который может стать туристически привлекательным, на котором можно собрать современные достижения экоинфраструктуры», – заключила Алина Рыбина.