Общество

В Пскове прошла стратегическая сессия в рамках проекта «Экосуббота»

Концепцию будущего экопространства в Корытовском лесопарке обсудили на стратегической сессии представители бизнеса, общественности и НКО в Региональном ресурсном центре добровольчества 27 апреля.

Модератором мероприятия выступила заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям АО ГК «Титан», эксперт проекта «Экосуббота» Алина Рыбина: «Цель проекта "Экосуббота" - сформировать новый подход для развития экомышления в стране, создать для этого необходимую инфраструктуру. Цель глобальная, поэтому мы разделили наш проект на три этапа: формирование экомышления, создание зеленой инфраструктуры, развитие предпринимательских экоинициатив. Мы считаем, что основной запрос на экологичность должен идти от общества. Именно поэтому решили принять участие в организации подобной сессии. Нам важны идеи и предложения, которые мы могли бы включить в наш будущий проект. По итогам будет разработан архитектурный план экопространства, куда войдут предложения от общественного актива. Таким образом, проект Корытовского экопространства станет по-настоящему востребованным».

Чтобы определить содержание экологического пространства и как его необходимо эксплуатировать в дальнейшем, участники мероприятия разделились на три группы мнений: «власть», «общественность» и «предприниматели». На примере Корытовского лесопарка команды ответили на вопросы: из чего состоит экопространство, какие необходимые элементы экопространства должны быть.



«Я удивлен тому, что к нам приехали люди из другого субъекта страны, пошли пешком в лес, определили "больные точки" и собрали нас здесь, чтобы сделать в нашем городе что-то хорошее. Я лично готов включиться в работу по созданию экопространства, все предприниматели "Деловой России" тоже поддержат идею. Тема глобальная и очень интересная как экобизнес и как социально ориентированный проект», – сказал Руслан Мурадалиев. В дискуссии участвовали руководитель проекта «Экомышление» Сергей Елизаров, председатель псковского отделения общественной организации «Деловая Россия» Стас Осовский, генеральный директор компании «ГлавМебель» Федор Анисимов, представители общественности, Союза пенсионеров и другие.

Федеральный эксперт проекта «Экосуббота» предприниматель из Москвы Елена Снегирева отметила, что будущее экопространство должно быть доступно не только для каждого жителя, но и стать перспективным направлением для бизнеса. «Чтобы лесопарковая зона стала интересной для предпринимателей, необходим определенный трафик посетителей. Для этого нужно хотя бы минимально обустроить эту территорию, сделав ее комфортной для жителей и гостей города», - добавила спикер, отметив, что все необходимые предпринимательские проекты нужно реализовывать за пределами проектируемой территории, оставляя лес нетронутым.



Подводя итоги дискуссии, Алина Рыбина отметила, что все предложения, оформленные в ходе стратегической сессии учтены и приняты в работу.



В завершение мероприятия модератор поблагодарила участников за активную работу и включенность в проект «Экосуббота». Эксперт отметила, что в городе всегда будет востребована лесная зона. «В Пскове есть такой уникальный кусочек природы, который может стать туристически привлекательным, на котором можно собрать современные достижения экоинфраструктуры», – заключила Алина Рыбина.