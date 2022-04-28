Общество

Губернатор вместе с сотрудниками администрации области очистил от мусора Летний сад в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в общегородском субботнике. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона. мероприятие прошло в рамках месячника благоустройства Пскова.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области

Вместе с сотрудниками аппарата областной администрации и волонтерами глава региона убрал территорию Летнего сада. Общими усилиями собран не один десяток мешков мусора и листвы. В общей сложности с убранного участка будет вывезено порядка 20 кубометров отходов.

По итогам уборки Михаил Ведерников обсудил с главой администрации Пскова Борисом Елкиным преображение областной столицы после зимы. Градоначальник подчеркнул, что специалистами проводится уборка дорог и тротуаров, вывезено много песка, также организована помывка остановочных павильонов.

Кроме того, глава городской администрации проинформировал о проведении конкурса «Чистый Псков», в рамках которого будут выбраны лучшие благоустроенные территории в 5-ти категориях. Всего подано более ста заявок. К конкурсу большой интерес проявили социальные учреждения, также традиционно принимают участие частные организации. Победители будут названы как по итогам экспертной оценки, так и после народного голосования в социальных сетях.

«Хочу выразить искреннюю благодарность администрации Пскова, всем службам. Зима была сложная, на сегодняшний день 90% работы по уборке уже сделано. Мусора в городе практически нет. Но остаются большие территории, которые традиционно убираем общими силами. Хочу отметить, что в этом году люди, сотрудники предприятий, общественные организации активно откликнулись на призыв выйти на субботник, убрать город. Команда администрации Псковской области традиционно не осталась в стороне, взяли участок в Летнем саду и убрали его», — прокомментировал Михаил Ведерников.

Губернатор также рассказал, что сегодня до мероприятия встретил на улице группу туристов, которые поделились положительными эмоциями от того, насколько в городе чисто, и даже пообещали вернуться в Псков летом.

Отметим, что в рамках месячника благоустройства инициативные граждане и организации проводят уборку городских территорий и пространств при содействии администрации Пскова.

Субботники отличаются и форматами. Например, на пляже в районе Овсище прошел экологический квест «Чистые игры», в ходе которого команды за ограниченное время собирали мусор, разделяли его и получали баллы. В нем приняло участие 9 корпоративных команд, 13 семейных, а также 5 команд из друзей и соседей.