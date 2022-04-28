Общество

Более 100 заявок поступило на конкурс «Чистый Псков»

В Пскове завершился прием заявок на конкурс по благоустройству и наведению санитарного порядка «Чистый Псков». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города, в этом году поступило 105 заявок.

Самое большое количество участников заявилось в номинации «Территория социального объекта» - 80.

За победу в номинации «Территория организаций и предприятий» поборются 12 участников, в номинации «Территория объекта торговли» примут участие 8 представителей торговли. Пять конкурсантов заявились в номинацию «Дворовая территория».

До 30 апреля конкурсная комиссия совершит объезд всех, представленных к участию в конкурсе, объектов с целью выявления лучших. В каждой номинации могут быть выбраны до 5 объектов.

С 1 по 10 мая в группе администрации Пскова в социальной сети «ВКонтакте» пройдет голосование. Жители и гости города Пскова в каждой из номинаций выберут территории, которые получат «приз зрительских симпатий».

Подведение итогов конкурса пройдет в период с 11 по 13 мая.

Конкурс по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города администрация Пскова запустила совместно с Псковской Лентой Новостей при поддержке псковского завода «Титан-Полимер».

Цели конкурса - развитие инициатив жителей Пскова, вовлечение широких масс населения, коллективов организаций разных форм собственности в работы по благоустройству и озеленению, улучшение экологического состояния, внешнего облика территории муниципального образования, создание наиболее благоприятных условий для жизнедеятельности населения города, выявление лучших предприятий и организаций по содержанию закрепленных территорий.