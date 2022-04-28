Псковский экипаж всероссийского автопробега стартовал в Москве

Псковский экипаж первомайского всероссийского автопробега стартовал в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.
Фото: пресс-служба Псковского областного совета профсоюзов
Сбор участников и начало маевки были проведены на площадке туристского гостиничного комплекса «Измайлово». Старт автопробегу дали заместитель председателя ФНПР Александр Шершуков и председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев.
«Сейчас колонна двигается по установленному маршруту, руководитель профсоюзов Псковской области двигается четвертой в колонне. Первые три машины Московской Федерации и Чеченской республики», - отметили они.