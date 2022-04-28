Общество

Депутат выразил надежду на появление новой школы на Запсковье в ближайшие годы

Новую школу на дальнем Запсковье могут построить в ближайшие годы. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №14 Дмитрий Барабанов.

«В планах есть строительство новой школы, которая, безусловно требуется с учетом роста микрорайона и с учетом загрузки 21-й школы», - сказал Дмитрий Барабанов.

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Он пояснил, что на сегодняшний день в школе №21 в первые классы идет повышенное количество детей, а обучение ведется в две смены. «В общем, очень надеюсь, что этот проект по строительству новой школы будет реализован в ближайшие годы», - заключил депутат.